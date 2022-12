De Grandis: «Lukaku ha affrettato troppo il recupero! Tornato all’Inter per…»

Al termine di Croazia-Belgio, De Grandis commenta la prestazione di Lukaku. Dopo il lungo stop con l’Inter e il rientro cauto nel Mondiale, il belga torna in campo nei secondi 45′ dell’ultima partita della fase eliminatoria. Ecco il pensiero del giornalista, nel corso del suo intervento su Sky Sport 24.

ACCUSA PESANTE – Stefano De Grandis valuta la prestazione di Romelu Lukaku nei secondi 45′ di Croazia-Belgio (vedi articolo). Nello studio di Sky Sport 24, il giornalista afferma: «Quello di Lukaku credo sia un problema fisico. Non può sbagliare quattro gol a porta spalancata, arrivando sempre con un pizzico di ritardo. Quando la palla gli rimbalza sul petto lui deve essere freddo, metterla giù e fare gol. Invece si fa trovare impreparato. E quello è un discorso di brillantezza fisica. Quest’anno ha avuto un problema tendineo, per il quale poteva recuperare anche in tempi molto lunghi. Ha affrettato il recupero ma non è arrivato in condizione. Se non si fosse chiamato Lukaku il Belgio non lo avrebbe neanche convocato. Il gol di testa sarebbe stato annullato perché la palla era fuori. Però un cross che ti arriva così, con la porta vuota, lo devi appoggiare dentro. Quando è entrato ha portato una sorta di rabbia, che ha permesso di creare occasioni. Forse è un ragazzo che si deprime, evidentemente. Il giocatore ha fatto sfracelli due anni fa con l’Inter, poi è andato al Chelsea e ha fallito. Su di lui si è detto che è bravo nel campionato italiano ma che in Premier non può giocare. Questa è un’accusa pesante per Lukaku, che torna in Italia per dimostrare di essere forte e invece non riesce. Si fa male e arriva al Mondiale che gli dà un’altra bastonata». Questo il pensiero di De Grandis sugli ultimi mesi vissuti da Lukaku.