Barzaghi: «Lukaku poco brillante! Lavoro non ripagato con l’Inter e il Belgio»

Barzaghi ripercorre l’esperienza di Lukaku in Qatar e valuta la sua prestazione nella partita contro la Croazia. Tante occasioni per l’attaccante dell’Inter, in campo nei secondi 45′, che non riesce, però, a evitare l’eliminazione del Belgio dal Mondiale. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

OCCASIONE FALLITA – Matteo Barzaghi traccia il bilancio sull’esperienza di Romelu Lukaku (vedi articolo) in Qatar. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, il giornalista racconta: «Non è stato un Mondiale felice per Lukaku, che non è riuscito a giocare nessuna partita del girone del Belgio dal primo minuto. Ha giocato dieci minuti non giudicabili contro il Marocco, perché è stato buttato in campo per la disperazione, in una partita compromessa, anche se non era in condizione. Invece sono giudicabili, e non in maniera positiva, i 45′ giocati contro la Croazia. Non è un alibi, ma la sua condizione fisica non era ottimale. Lukaku ha fatto di tutto per dare una mano alla squadra, ma tre occasioni grandi e fallite non sono un fattore di facile gestione per un giocatore della sua bravura. Queste sono immagini che si porterà a lungo nella mente, soprattutto quella dell’ultimo gol fallito. Ha sfiorato la rete da pochi passi, non riuscendo a trovare la deviazione vincente. Poi il clamoroso palo preso con il destro. Sfortuna e errori di precisione, ma si vedeva che non era brillante. Lukaku ha inseguito la condizione fisica, sempre con obiettivo di rientrare il prima possibile. Questo non l’ha ripagato, prima all’Inter e, poi, al Mondiale». Così Barzaghi conclude la sua narrazione sul nerazzurro Lukaku.