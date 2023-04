De Grandis: «Inter gestirà le forze prima della Juventus, Milan no!»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha parlato delle sfide dell’Inter in vista del derby di Champions League con il Milan, considerando la semifinale di ritorno con la Juventus.

GESTIONE – De Grandis esprime la sua opinione riguardo le sfide dei nerazazurri prima dell’euroderby: «Sono sicuro che la partita con la Juventus per l’Inter vale come una finale, con tutto il rispetto della Fiorentina. Dico che in questo momento l’Inter un ragionamento per questa giornata lo farà, il Milan no dato che non avrà altri impegni e tornerà a fare le sue valutazioni in vista Champions League solo una settimana prima dell’impegno».