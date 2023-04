Inzaghi, catena di destra insolita? Niente errori con l’Empoli

Simone Inzaghi non si può più permettere errori, lo sa bene. Nonostante questo l’allenatore ha in mente un’insolita catena di destra contro l’Empoli. I 3 calciatori non hanno mai giocato insieme.

SCELTE – Tantissimi dubbi sulle possibili scelte di Simone Inzaghi con l’Empoli. Il tecnico sembra essere propenso a dare priorità alla Coppa Italia, il turnover in campionato lo conferma. Secondo le ultime indiscrezioni (vedi articolo), il piacentino darà spazio sulla fascia destra a Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Raoul Bellanova. I tre non hanno mai giocato insieme e sono stati in campo veramente poco in questa stagione, perciò le preoccupazioni per la partita del Castellani sono più che lecite. Con la sconfitta della Lazio la possibilità di recuperare punti prima dello scontro diretto è ghiotta, la speranza è che questi giocatori rispondano positivamente. Se non arriverà una vittoria con queste scelte la responsabilità sarà solo dell’allenatore, che continua nelle sue rotazioni in Serie A.