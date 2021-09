D’Amico: «Mercato, Inter bene. Nerazzurri avevano esigenze economiche»

L’agente Andrea D’Amico ha parlato delle operazioni di mercato effettuate questa estate dalle big italiane, tra cui quelle dell’Inter.

MERCATO – L’agente Andrea D’Amico ha parlato del mercato estivo delle grandi squadre italiane, tra cui quelle dell’Inter, nel corso di “TMW Radio”. Queste le parole da parte dell’agente sulle operazioni di mercato estive delle big della Serie A. «Difficile dirlo, in Serie A hanno fatto bene in tanti. Dipende dalle esigenze… – ha dichiarato il noto procuratore – Bene l’Inter che aveva certe esigenze economiche. Direi anche la Juventus, per come si era messa e il Milan che ha fatto un grandissimo colpo».