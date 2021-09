Biasin: «Marotta e Ausilio bravi, ma c’è stato trambusto. Ora chiarezza»

Fabrizio Biasin ha parlato su quanto accaduto in casa Inter nel corso di questa estate e riguardo i rinnovi di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

TRAMBUSTO – Queste le parole da parte di Fabrizio Biasin nel corso di “QSVS” su quanto accaduto in casa Inter questa estate e sui rinnovi di Beppe Marotta e Piero Ausilio. «Prima che andasse via Steven Zhang da Milano, qualcuno aveva paventato che andassero via tutti. E Marotta in persona aveva detto: “Qui non si muove nessuno, anzi arriveranno i rinnovi per tutto il management area sport”. Non ho sentito cose ufficiali, quindi mi auguro che presto arrivi l’ufficialità rispetto a questa cosa che ci ha detto proprio Marotta. È chiaro che c’è stato un momento di trambusto perché quando Lukaku e il suo entourage scavalcano la dirigenza Inter che cercava di tamponare la situazione, vanno in Cina dove dicono di procedere con la cessione, Marotta e Ausilio hanno dovuto stravolgere tutto il mercato. Poi sono stati bravissimi. In quel momento lì un po’ di trambusto c’è stato. Secondo me, adesso si procede con i rinnovi ma io credo che loro desiderino avere della chiarezza a monte perché questa volta sono stati bravissimi ma se tutte le volte devi vendere e fare i miracoli, per chi lavora è un problema».