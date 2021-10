Cruz: «Dzeko arrivato all’Inter per esperienza e qualità. Con la Lazio lotta»

Cruz è un doppio ex di Lazio-Inter, avendo giocato in nerazzurro dal 2003 al 2009 e nella stagione 2009-2010 in biancoceleste. Al Match Program ufficiale della formazione capitolina parla della partita di oggi e di Dzeko.

L’EX – Julio Ricardo Cruz presenta Lazio-Inter: «Per me sarà una partita molto bella, anche perché le squadre sono forti e la classifica è corta quindi tutto può cambiare. Maurizio Sarri è un grandissimo allenatore così come Simone Inzaghi, che ha fatto bene da calciatore e da tecnico della Lazio. Mi aspetto una partita bella con entrambe le squadre che vorranno vincere, si lotterà per fare bene e guadagnare punti in classifica».

DUELLO DI PUNTA – Ciro Immobile ha recuperato e giocherà Lazio-Inter (vedi articolo). Cruz mette a confronto l’attaccante stabiese ed Edin Dzeko: «Sono due attaccanti molto importanti. Immobile ha dimostrato di essere un attaccante fortissimo con numeri incredibili. Mentre Dzeko è un giocatore che alla Roma ha dimostrato di essere molto bravo, a maggior ragione adesso con queste prime partite con l’Inter avendo segnato già diversi gol. È arrivato a Milano come giocatore di esperienza e qualità. Sarà dura per tutti e due, i difensori dovranno fare molta attenzione più di una partita normale».