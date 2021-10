Prima Pagina IN Edicola: Lazio-Inter come un derby! Con Lautaro Martinez?

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Come un derby. Il ritorno di Inzaghi, la rabbia di Sarri, Ciro contro Dzeko: Lazio-Inter è specialissima. All’Olimpico (ore 18) Sarri chiede una reazione da uomini e contesta il calendario: «Altro che calcio, è solo uno show». Inzaghi conta di schierare Lautaro Martinez, ancora in gol con l’Argentina: «Per me non sarà mai una partita qualsiasi».

TUTTOSPORT

Emozione Inzaghi furia Sarri. Simone: «Ritrovo ventidue anni della mia vita». Il laziale: «I giocatori si allenano di più con le nazionali che con i club, non è il mio calcio».