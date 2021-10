Pedullà: «Inter con tantissime fonti. Lazio? Senza Immobile perde il 30%»

In Lazio-Inter di questo pomeriggio non dovrebbero esserci più dubbi sulla presenza dal 1′ di Immobile (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma per Aspettando il weekend su Sportitalia, presenta la partita.

BIG MATCH – Per Alfredo Pedullà la Lazio è chiamata a fare la partita, dopo quanto successo prima della sosta: «Io mi aspetto una prestazione importante, il risultato poi dipende da altri motivi. Mi aspetto una bella partita e una reazione della Lazio, perché deve cancellare quanto fatto a Bologna (dove ha perso 3-0, ndr). Poi l’Inter è un avversario con tantissime fonti e con tantissimi motivi per poterla temere, ma mi aspetto una Lazio diversa. Senza Ciro Immobile è una squadra che perde il 30%, ma si è allenato in questi giorni e dovrebbe esserci. Non faccio pronostici, ma sarà una partita importante».