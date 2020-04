Criscitiello: “Lautaro Martinez via? Inter sostituto in casa, coppia esplosiva”

Lautaro Martinez sarebbe nel mirino del Barcellona, con la stampa spagnola che rilancia l’opzione ogni giorno. Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha voluto lanciare una provocazione su chi dovrebbe sostituire l’argentino all’Inter.

IL VECCHIO CHE RITORNA – Michele Criscitiello trova una provocazione, nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse davvero salutare al termine della stagione: «Potremmo pensare a un’altra cosa. Forse l’Inter, qualora il Barcellona dovesse pagare la clausola, in quel caso il sostituto di Lautaro Martinez ce l’ha in casa. Chi è? Mauro Icardi… Se parliamo di calcio, se poi dobbiamo mettere Wanda Nara e che è contro i tifosi e la società allora è un’altra cosa. Ma come spalla di Romelu Lukaku secondo me piazzando Icardi davvero viene una coppia esplosiva. Riportare Radja Nainggolan? Anche domani mattina! Hai visto i problemi del centrocampo dell’Inter? Nel calcio tre mesi dopo tutti si sono dimenticati di tutto, ma stiamo ragionando per assurdo sul Barcellona che paga la clausola di Lautaro, e non la pagherà. Se noi ci dimentichiamo di tutto quello che è successo, ragionando per assurdo, con il PSG che non riscatta Icardi e il Barcellona che paga la clausola di Lautaro Martinez devi andare sul mercato».