VIDEO – Berti fa il capolavoro contro Rossi, l’Inter spacca il Milan

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 aprile 1995. Berti, che ieri ha fatto gli anni, decideva un derby dominato spazzando via dal campo il Milan: ufficialmente sarebbe autogol di Rossi, ma in realtà è un suo ennesimo gioiello.

LA PERLA DI BERTI – Venticinque anni fa l’Inter batteva 3-1 il Milan nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A 1994-1995. Da due mesi Massimo Moratti ha rilevato l’Inter da Ernesto Pellegrini, questo è il suo primo derby e si gioca nel sabato di Pasqua. Un colpo di testa di Andrea Seno porta avanti i nerazzurri al 43′, e al 69′ una combinazione tutta olandese permette a Wim Jonk di raddoppiare e far fare una pessima figura alla difesa milanista. I rossoneri accorciano le distanze a cinque minuti dalla fine con Giovanni Stroppa, ma è solo il preludio al capolavoro dell’87’. Rubén Sosa fugge via sulla sinistra, crossa sul secondo palo e Nicola Berti, uno che nei derby ha sempre fatto prestazioni gloriose, si coordina al volo e con un destro entusiasmante abbatte Sebastiano Rossi per il 3-1. Di fatto è autogol del portiere, perché il tiro finisce sulla traversa e addosso a Rossi, ma la magia resta comunque. Di seguito il video di Inter-Milan dall’account YouTube “michool82”.