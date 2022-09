Criscitiello: «Crisi Inter? Mi rifiuto. Interesse PIF, ma non butta soldi!»

Criscitiello, durante la sua trasmissione Sportitalia Mercato, apre la parentesi Inter tornando a parlare della possibile cessione del club al fondo PIF. Il conduttore televisivo, inoltre, parla anche del momento di difficoltà della squadra nerazzurra.

CRISI INTER? NO – Michele Criscitiello dedica uno spazio della trasmissione Sportitalia Mercato all’analisi del periodo difficile che sta vivendo l’Inter. Il conduttore dice la sua sulla situazione nerazzurra. «Io mi rifiuto di parlare, l’8 di settembre, di crisi Inter. È ancora troppo presto per fare un discorso del genere, per tutte le squadre, italiane e europee. A Simone Inzaghi mi sento ancora di dire che ci sono problemi più gravi nell’Inter rispetto all’allenatore».

PIF, SI ASPETTANO NOVITÀ – Criscitiello ritorna sul tema caldo della giornata in casa Inter. Quello del fondo PIF (vedi articolo), a quanto pare nuovamente interessato all’acquisto della società nerazzurra. Il conduttore di Sportitalia afferma: «Non ci sono sviluppi, ma quello che possiamo dire è che stanno lavorando alcuni studi di professionisti a Milano ma anche a Londra. Si stanno studiando tutte le situazioni. La situazione finanziaria dell’Inter non è delle migliori, quindi il fondo Pif, pur avendo molti soldi, non li butta. Quindi, in questo momento, si stanno studiando tutte le situazioni. Per l’operazione, qualora dovesse andare in porto, si parla tra un miliardo e 200 milioni e un miliardo e 400 milioni di euro. Probabilmente già la prossima settimana arriveranno delle notizie da Wall Street, dove la notizia sta già circolando».