Costacurta: “L’Inter chiuda queste partite, ma può rientrare. Eriksen…”

Costacurta, ospite in studio per “Sky Calcio Club”, dopo Inter-Sampdoria 2-1 ha analizzato i temi principali della prestazione dei nerazzurri. Vittoria positiva che rimette la squadra di Conte in corsa per il titolo.

INTER IN CORSA – Alessandro Costacurta sostiene che l’Inter possa rientrare nella corsa scudetto, ma deve migliorare in alcune cose: «Può rientrare nella corsa scudetto. Bisogna sfruttare i cambi, oggi Antonio Conte ne ha fatti quattro perché era andato in sofferenza. Il cambio di partita è stato il gol preso, ma anche l’atteggiamento. All’inizio la Sampdoria non era aggressiva, poi ha cambiato modulo e atteggiamento. Queste partite le deve chiudere».

LA PRESTAZIONE DI ERIKSEN – Costacurta parla anche della prestazione di Christian Eriksen, autore di un assist in Inter-Sampdoria: «Ha mostrato certi passaggi di prima che hanno velocizzato molto. Può portare anche meno palloni persi in meno nella gestione».

LAUTARO MARTINEZ IN RIPRESA – Costacurta chiude sulla prestazione di Lautaro Martinez, tornato al gol dopo la serata opaca di Napoli: «Lautaro Martinez è un campioncino. Una ripresa così è difficile anche per quelli più esterni e mi sembra normale potesse fare non una grande partita, come era successo contro il Napoli. L’Inter è la squadra che è partita meglio secondo me».