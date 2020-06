VIDEO – Inter-Sampdoria 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Sampdoria, recupero della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CAMPIONATO RIATTIVATO – Inter-Sampdoria 2-1 nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A. L’Inter si rimette in corsa e, dopo aver perso le ultime due giornate prima dello stop, va a sei punti dalla Juventus capolista. Dopo dieci minuti splendida azione corale, Lautaro Martinez apre difendendo bene palla e serve Romelu Lukaku, che duetta con Christian Eriksen: sontuoso pallone di ritorno del danese e il centravanti non sbaglia di sinistro. La coppia d’attacco nerazzurra torna al gol in coppia come non accadeva da gennaio, al 33′ è proprio Lautaro Martinez a mettere dentro da due passi su assist di Antonio Candreva, altruista dopo un gran filtrante di Lukaku. Dominio dell’Inter nel primo tempo, ma la ripresa è tutt’altra partita. Su corner Omar Colley salta indisturbato e prende la traversa, Morten Thorsby calcia e inganna Samir Handanovic: 2-1 e primo gol in Serie A del centrocampista. Non basta però ai blucerchiati, che non hanno grosse occasioni per avvicinarsi al pari nonostante il calo interista. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.