Di Canio: “Eriksen conferma. Inter, errori in attacco! Lautaro Martinez…”

Paolo Di Canio, ex giocatore della Lazio oggi opinionista per “Sky Calcio Club”, dopo Inter-Sampdoria ha detto la sua riguardo la ripresa del campionato di Serie A, le difficoltà dell’Inter e la prestazione di Eriksen e Lautaro Martinez.

IL COMMENTO – Paolo Di Canio, opinionista dagli studi di Sky Sport, dice la sua riguardo la prestazione dell’Inter contro la Sampdoria, l’inserimento di Christian Eriksen e gli errori in attacco: «È ricominciato il campionato con le squadre come le avevamo lasciato, con la differenza che concedono di più. Oggi la conferma per l’Inter è Eriksen, basta che le partite chiuse come oggi come la Sampdoria inguardabile nel primo tempo, riesca a chiuderle. Per una squadra che vuole vincere un campionato, non può permettersi di prendere questi gol, come quello preso in Coppa Italia. È colpa della difesa ma anche dell’attacco, perché non ha realizzato quanto creato. Se vuoi diventare grande devi saper chiudere. L’Inter ha costruito palle gol e anche facilmente, ma ci vuole più cattiveria, così facendo aiuti anche la difesa».

SU LAUTARO MARTINEZ – Paolo Di Canio conclude parlando di Lautaro Martinez e della sua prestazione in Inter-Sampdoria: «Credo influisca il cambio di modulo. C’erano gli spazi ben distribuiti. Con Eriksen perennemente lì lui ha trovato difficoltà a muoversi. Conte insegnerà loro a muoversi in linea».