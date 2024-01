Cosmi: «Se avessimo scritto un film pro Inter, sarebbe stato così!»

Cosmi fa la conta degli episodi dell’ultima giornata che l’Inter può cogliere solo positivamente. Il tecnico perugino, intervenuto nel corso di “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, stavolta preferisce non sbilanciarsi troppo sulla ritrovata capolista nerazzurra

FILM PRO INTER – Weekend calcistico a forti tinte nerazzurre in Serie A e Serse Cosmi lo fa notare: «Il Milan uno dei due rigori sbagliati contro il Bologna poteva anche metterlo dentro. La Juventus è rimasta subito in dieci ma è andata in vantaggio e poi si è fatta riprendere da un ottimo Empoli a Torino. Anche la Fiorentina, è vero che poteva prendere lo 0-2 ma poteva anche pareggiare e ha sbagliato il rigore alla fine. Tutti gli episodi e le situazioni dell’ultima giornata sono andate a favore dell’Inter (sorride, ndr). Si può dire eh! Non significa che il primo posto non sia meritato (ride, ndr). L’Inter è la squadra più forte, lo ha dimostrato sul campo finora e anche a Firenze. Ma se avessimo dovuto scrivere un film “pro Inter”, sarebbe andato esattamente tutto così! Non significa nulla ancora ma aspettiamo di vedere la classifica dopo il recupero delle partite rinviate… Se no finisce come la stagione del recupero dell’Inter a Bologna!». Questo il pensiero di Cosmi sul ritorno dell’Inter in vetta dopo lo 0-1 di Firenze. Per completare l’analisi della partita, Cosmi ribadisce l’inconsistenza offensiva della Fiorentina, che fatica non poco ad andare in rete.