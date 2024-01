Pavard giustifica i presupposti estivi: in Fiorentina-Inter è il baluardo nerazzurro

Benjamin Pavard è tra i migliori in campo anche di Fiorentina-Inter (0-1). Il difensore francese bissa l’ottima prova in finale di Supercoppa Italiana, risultando decisivo anche contro i viola.

CLASSE SUPERIORE – In questo 2024 Benjamin Pavard sta dando l’impressione di fare sul serio. Dopo il rodaggio di inizio stagione, che si conclude col brutto infortunio di Bergamo a inizio novembre, adesso il francese sta mostrando tutto il suo valore. E in Fiorentina-Inter di ieri ripete l’ottima prestazione di lunedì contro il Napoli in finale di Supercoppa Italiana. Giocando una partita di natura diversa – come tutta la squadra – ma mantenendo inalterato il livello di qualità.

HIGHLANDER NERAZZURRO – Fiorentina-Inter si preannunciava una partita difficile, considerando le contingenze. E il campo ha pienamente confermato questa sensazione. Coi nerazzurri chiamati a una partita più di resistenza che di dominio. E in questo contesto Pavard si è imposto come un assoluto riferimento. Ergendosi a baluardo per i compagni, tanto che a fine partita è il nerazzurro più attivo in campo. Con 63 palloni giocati e 51 passaggi completati, al 91% di precisione (fonte: report ufficiale della Lega Serie A): tre dati in cui nessuno dell’Inter ha saputo fare meglio del numero 28. E a questi si aggiungono 6 recuperi. Tra cui quello nell’azione che porta al rigore per la Fiorentina: un salvataggio sulla linea che evita un gol certo, che avrebbe impedito l’intervento del VAR (e il successivo rigore parato da Yann Sommer). Una prestazione assolutamente monumentale di Pavard, che inizia a far ricredere (quasi) tutti gli scettici.