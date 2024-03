Cosmi su Milito: «Cecità in Italia! Inter, se Lautaro Martinez firma…»

Cosmi non dà grande importanza al risultato del prossimo Inter-Genoa. L’ex allenatore del Genoa, intervenuto come ospite a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, nel parlare del grande doppio ex Milito spende parole positive anche per Lautaro Martinez

GRANDE EX – Il lungo weekend di Serie A incuriosisce molto Serse Cosmi, eccezion fatta per la partita di San Siro: «In questa giornata solo Inter-Genoa non determina nulla per la classifica. Entrambe le squadre vorranno fare risultato ma sono altre le partite che possono cambiare le sorti del campionato». E a proposito di Inter-Genoa, l’ex tecnico rossoblù ricorda il più grande doppio ex della sfida: «A Genova in Serie B si intuiva benissimo di che livello era Diego Milito. Il primo Milito. Inspiegabile, dopo quello che è successo al Genoa (Cosmi si riferisce alla retrocessione in Serie C, ndr), che nessun club italiano sia andato su di lui… Cecità! Si è allontanato dal nostro calcio per andare al Real Saragozza, non chiedetemi perché. Dopo essere tornato al Genoa – a casa! – è iniziata la sua escalation. All’Inter ha confermato il suo livello. Nel tempo è chiaro che Lautaro Martinez arriverà a fare cose simili. Almeno per l’Inter. Poi dovrà metterci la ciliegina, come fatto da Milito nel 2010 (sorride, ndr). In caso di rinnovo di contratto, se dovesse percorrere per lungo tempo la strada insieme all’Inter, concretizzando una Champions League, Lautaro Martinez sarebbe al livello di Milito o addirittura superiore. Già lo sta dimostrando a suon di gol, avvicinandosi ai top player della storia dell’Inter e della Serie A…». Questo il pensiero di Cosmi sul capitano dell’Inter. Curiosità: Lautaro Martinez veste la maglia nerazzurra anche grazie a Milito… Un passato (Racing Club de Avellaneda, ndr) e un bel presente in comune, il futuro anche?