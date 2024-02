Cosmi: «All’Inter funziona tutto bene! Rispetto al Napoli campione…»

Cosmi non smette di elogiare l’Inter per quanto fatto fino a questo punto della stagione. Il tecnico perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, non parla solo di Scudetto e spiega anche le differenze con il Napoli tricolore dell’anno scorso

ORGANIZZAZIONE PERFETTA – Il poker nerazzurro in Lecce-Inter non lascia più nessun dubbio, nemmeno a Serse Cosmi: «Stavo pensando a questo: sembra quasi inutile adesso parlare dell’Inter, perché dimostra una superiorità talmente marcata e una continuità talmente chiara, anche proponendo cose diverse. A Lecce ha sostituito sette giocatori, di grande livello sì, ma nel calcio non è normale avere sempre queste risposte concrete. All’Inter lo è perché funziona tutto bene. I giocatori dimostrano di essere subito in partita con il cervello e con il fisico. Questo mi fa pensare che in campionato sia difficile perdere il vantaggio ottenuto finora. Resta il discorso Champions League, che esula sempre da tutto il resto. Anche se l’Inter in Europa ha già dimostrato di poter essere la stessa del campionato…». Questo il pensiero di Cosmi sull’ottima stagione nerazzurra.

Cosmi confronta Inter e Napoli un anno dopo

PROGRAMMAZIONE VINCENTE – Cosmi spiega qual è la differenza tra chi è in vetta in Serie A quest’anno e chi lo era un anno fa, vincendo poi lo Scudetto: «L’Inter si è accorta che la Juventus stava facendo un campionato di altissimo livello ed era vicino, pensando che non sarebbe bastato quanto fatto fino a quel momento. E invece nel giro di quattro-cinque partite il distacco è abbastanza concreto. Invece, il Napoli nella passata stagione a Natale si è girato e ha visto che non c’era più nessuno dietro… Ci sono delle similitudini sul fatto che hanno dominato il campionato ma l’impressione è che all’Inter sia stato programmato bene nel tempo. Dato per scontato che l’Inter vinca lo Scudetto, vediamo chi andrà in Champions League. L’Atalanta deve ancora recuperare la partita contro l’Inter, che è molto difficile (sorride, ndr) ma non è detto che la perda…». Così Cosmi sul parallelismo tra il Napoli campione d’Italia e l’Inter che punta a raccogliere la sua eredità.