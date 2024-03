Simeone: «Rimasta solo la Champions League? Molto difficile»

Diego Pablo Simeone ha commentato a caldo l’eliminazione dalla Copa del Rey su rtve e ha citato gli ottavi di finale di Champions League.

PERCORSO – Diego Pablo Simeone non si preclude le sue prospettive: «All’Atletico Madrid manca solo la Champions League? In questa stagione siamo andati molto avanti in Copa del Rey, siamo usciti prima dell’ultimo sforzo. Ora lavoreremo per l’obiettivo minimo del club, ossia finire tra le prime quattro in campionato, che sarà difficile. In Champions League non si sa cosa può succedere, è una competizione difficile, complicata».