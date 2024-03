Lautaro Martinez, dopo tanti record punta una prima volta assoluta con l’Inter

Lautaro Martinez sta macinando record su record con l’Inter in questa stagione. Ma in vista della sfida col Genoa (fischio d’inizio lunedì alle 20.45) si prepara a una prima volta assoluta.

STAGIONE DA RECORD – L’annata 2023/24 rimarrà nella storia di Lautaro Martinez con l’Inter. Perché è l’anno in cui il numero 10 sta registrando record su record. Con 26 gol in 34 presenze, sale a 128 reti in nerazzurro, diventando l’ottavo miglior cannoniere di sempre, superando Christian Vieri (123 reti) e Mauro Icardi (124). Domenica contro il Lecce ha raggiunto (e superato) i 100 gol in Serie A. E con quello di ieri all’Atalanta è una sola lunghezza di distanza sempre da Vieri, decimo posto dei migliori marcatori dell’Inter in Serie A. In attesa di capire dove sarà Lautaro Martinez nella storia nerazzurra al termine di questa stagione, c’è però ancora tempo per una prima volta del Toro.

ANCORA SALVA – Tra tutte le squadre affrontate in Serie A, solo due sono state risparmiate da Lautaro Martinez. E una di queste è proprio il Genoa, futura avversaria dell’Inter (lunedì sera alle 20.45 a San Siro). Il capitano nerazzurro non ha mai segnato una rete in 5 incontri totali contro i liguri. Un dato assurdo se si considera la sua media reti. In generale, il Grifone è l’avversario meno colpito da Lautaro Martinez. Che non ha mai segnato nemmeno contro il Chievo, contro cui però ha giocato un totale di 26 minuti in due occasioni nella stagione 2018/19, la prima a Milano. Tra l’altro il Genoa è la squadra contro cui il 10 nerazzurro ha saltato più partite, 4 in totale tra infortuni e squalifiche. Ora invece non ci saranno più scuse: lunedì sarà ancora Lautaro Martinez a trascinare l’Inter, e avrà l’occasione di far cadere un altro tabù.