Cosmi: «Inter favorita ma non come in Serie A! Inzaghi con la Lazio…»

Cosmi non è in vena di pronostici ma è convinto che l’Inter possa dire la sua anche in Supercoppa Italiana. L’allenatore perugino, nel suo consueto intervento a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A cn RDS, parla anche dell’importante passato laziale di Inzaghi

PASSATO LAZIALE – La voce di Serse Cosmi fuori dal campo caratterizza la stagione calcistica italiana. Dopo aver detto la sua sulle dichiarazioni del collega Massimiliano Allegri, Cosmi si proietta su Inter-Lazio in programma a Riad: «Simone Inzaghi è nato e ha finito la propria carriera da calciatore lì. Si è stabilito a Roma non solo come domicilio (ride, ndr) ma con tutto quello che ne consegue. La Lazio ha significato tanto per lui, facendo anche il percorso nel Settore Giovanile prima di diventare allenatore in Prima Squadra. Inzaghi ha avuto la fortuna e soprattutto la bravura di allenare la Lazio e dimostrarsi subito pronto. Doveva andare alla Salernitana in Serie B quell’estate. Poi, con tutti i problemi avuti, Claudio Lotito ha deciso di dargli subito fiducia alla Lazio. E non poteva fare scelta migliore! Così arriva all’Inter e anche a Milano ha già dimostrato il suo valore. Ora sfidare la sua Lazio è sicuramente un’emozione particolare per Inzaghi». Questo il ricordo di Cosmi, che continua a spendere parole importanti per il tecnico nerazzurro Inzaghi.

Inter tra Italia e Arabia Saudita

PRONOSTICO INTERISTA – Cosmi non fa un pronostico sulla Final Four di Supercoppa Italiana ma la pensa più o meno come tutti sulle chance di vittoria: «Ovvio che l’Inter sia la favorita, con i dati che abbiamo in riferimento al campionato. Quando ti trovi in una partita secca, senza supplementari e la possibilità di andare subito ai rigori, ogni errore rischi di pagarlo caro. La Lazio, insieme all’Inter, è una delle squadre che sta meglio in Italia. Sarà una partita durissima. L’Inter ha i favori del pronostico in Supercoppa Italiana ma molto meno di un torneo a lungo termine (come la Serie A, ndr). In una partita simile si riduce molto il favore di una squadra rispetto all’altra. Affrontarsi con la consapevolezza di poter andare in Finalissima è importante sia per l’Inter sia per la Lazio. Questo torneo è ricco di stimoli per tutte e quattro le squadre presenti in Arabia Saudita (Fiorentina e Napoli le altre, ndr)». Così Cosmi a poche ore dall’inizio della Supercoppa Italiana.