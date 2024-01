Marinozzi: «Inter diverse soluzioni. Che centrocampo! Bravo Inzaghi»

Marinozzi presente dagli studi di Sky Sport, ha parlato della forza della rosa dell’Inter, soffermandosi sul centrocampo e sulla bravura di Simone Inzaghi nel preparare le partite.

GRANDE SOLUZIONI – Andrea Marinozzi ha espresso il suo parere prima della sfida tra Inter e Lazio in Supercoppa Italiana: «Inzaghi è bravissimo nel preparare una partita, trovando il punto debole degli avversari e limitare le qualità della squadra contro. L’Inter è una squadra con diverse soluzioni, anche contro il Monza abbiamo visto che sa costruire benissimo il suo gioco. La rosa è molto ampia, basti pensare che Acerbi in alternativa di de Vrij è stato bravissimo contro il Monza. Il centrocampo è dominante, per questo gli altri stanno trovando uno scarso minutaggio, penso soprattutto a Frattesi. Ma Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan completano un reparto tra i migliori in Europa perché sanno giocar bene insieme e hanno l’intelligenza di capire le diverse situazioni della partita. Poi c’è anche l’attacco di primissimo livello con Lautaro Martinez e Thuram, un po’ meno le loro due alternative. La gestione della rosa sarà importantissima per Inzaghi, ma contro la Lazio sarà fondamentale e per questo giocheranno i migliori».