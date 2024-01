Inter, Inzaghi e la questione Allegri: scelta precisa e spalle larghe

L’Inter è impegnata in Supercoppa italiana che stasera apre battenti con la prima semifinale, ovvero Napoli-Fiorentina mentre domani sarà la volta appunto dei nerazzurri che affronteranno la Lazio. Chiaramente anche in Arabia Saudita c’è spazio per la lotta scudetto con la Juventus, ma Inzaghi non cade (mai) nel tranello

INTERPRETAZIONE – L’Inter è impegnata in Arabia Saudita nella nuovissima edizione della Supercoppa italiana che per la prima volta si disputerà con la formula delle Final Four. La lotta scudetto con la Juventus però tiene banco ovunque e a prescindere da tutto, soprattutto dopo la battuta di Massimiliano Allegri che per rispondere alla favola della lepre e del cacciatore di Giuseppe Marotta ha scelto il più classico dei giochi, vale a dire guardie e ladri. Per qualcuno semplice dialettica, per altri provocazione inelegante: insomma, dipende dall’interpretazione che si vuole dare. Simone Inzaghi ha scelto la prima opzione.

Inzaghi e la questione Allegri: non c’è tempo da perdere, l’allenatore dell’Inter non cade nel tranello

Il tecnico nerazzurro, che alla vigilia di Inter-Lazio deve fare i conti con un dubbio in particolare, in conferenza stampa ha affrontato anche la questione Allegri e lo ha fatto con la solita eleganza e lucidità. Non replica ma getta acqua sul fuoco, sottolinea quanto questa lotta al vertice sia avvincente e quanto sia valoroso l’avversario. Non fa polemica e non alimenta veleni, come fa da inizio stagione.

Le provocazioni non sono mai mancate ma Inzaghi preferisce non perdersi in chiacchiere, rimanendo concentrato sull’obiettivo. D’altronde la scorsa stagione se ne sono dette tante sul suo conto, ma l’allenatore piacentino ha saputo tenere botta, spalleggiato ovviamente da squadra e società. Le spalle ormai sono larghe, le chiacchiere da bar preferisce lasciarle agli altri.