Cosmi: «In Benfica-Inter è venuta fuori una caratteristica specifica»

Cosmi vede il bicchiere mezzo pieno dopo Benfica-Inter di Champions League. L’allenatore perugino, nel suo intervento a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, esalta la “nuova” caratteristica più evidente della squadra di Inzaghi in questa stagione

OBIETTIVO PRIMO POSTO – Il rocambolesco pareggio nerazzurro in Benfica-Inter ottiene gli elogi di Serse Cosmi, che si sofferma su un dettaglio specifico: «Della partita ho visto solo gli highlights, perché non potevo vederne due in contemporanea (ha commentato Real Madrid-Napoli, ndr). Per cui… È chiaro che il 3-0 lo stavo guardando ed era inaspettato. Non pensavi che, pur con tanti giocatori – che è brutto chiamare “seconde linee”, soprattutto se si chiamano Davide Frattesi, Alexis Sanchez o altri – poteva succedere. Era inaspettato quel 3-0 ed era un preludio a una giornata comunque negativa. Invece è venuta fuori la qualità e il carattere di una squadra, che sta trovando tanta continuità nelle situazioni tecnico-tattiche ma anche caratteriali. L’Inter ne sa usicre, come fatto contro la Real Sociedad e in altre occasioni. Forse solo contro il Sassuolo non è riuscita a venirne fuori. E si è visto anche a Torino contro la Juventus cosa riesce a fare. L’Inter sta dimostrando anche questa continuità caratteriale non indifferente. Il 3-3 così assume un significato enorme. Adesso nell’ultima partita in casa può, anzi, deve giocare per vincere il girone. Dà un’iniezione di fiducia. Il discorso su Simone Inzaghi che viene criticato, come per le sostituzioni, è il solito. Qualcuno ti critica sempre, per la formazione iniziale, se non vinci. E poi ti dicono che sei un genio, dopo le sostituzioni, se vinci. Nel calcio è sempre tutto discutibile…». Cosmi la pensa così sull’Inter di Inzaghi dopo l’ultima prestazione in Champions League, che precede la difficile trasferta di Napoli in Serie A prevista nel weekend.