Remiro: «Real Sociedad, manca la ciliegina sulla torta con l’Inter»

Il portiere della Real Sociedad, Alex Remiro, ha parlato sul sito della UEFA della partita contro il Salisburgo ma anche del grande percorso spagnolo nel gruppo D, dove c’è l’Inter.

PERCORSO – Alex Remiro, portiere della Real Sociedad, è orgoglioso dei suoi compagni e del momento della squadra in Champions League: «Penso che abbiamo giocato una buona partita, non l’abbiamo vinta perché non abbiamo fatto tutti i tiri che potevamo. Vorrei anche sottolineare il loro portiere, che è molto bravo. Ma se avessimo sfruttato i tiri che avevamo fatto, avremmo vinto. Il primo posto? Dimostra la crescita del club, la crescita dei giocatori, che abbiamo una bella opportunità di finire primi in un girone molto difficile. Non molto tempo fa, tutti dicevano che non saremmo entrati in Europa e ora ci siamo qualificati insieme alle grandi squadre, quindi siamo molto orgogliosi. Ma dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta con quest’ultima partita che ci resta».