Cosmi netto: «Juventus, assenze pesanti! Se l’Inter voleva vincere…»

Cosmi commenta il pareggio di Juventus-Inter analizzando sia la prestazione in campo sia il risultato ai fini della classifica. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, vede di buon occhio il punto dell’Inter a Torino

AVVIO LENTO – L’1-1 di Juventus-Inter fa felici tutti, compreso Serse Cosmi: «La Juventus nel primo tempo non mi è dispiaciuta. L’Inter inizialmente non mi è sembrata dentro la partita come generalmente fa, invece la Juventus sì. La Juventus ha trovato il gol con il miglior Dusan Vlahovic stagionale, poi è stato salutare per l’Inter trovare subito il pareggio, facendo un gran gol in contropiede. L’Inter è uscita dal pressing non dico con facilità ma due-tre volte bene. Questo dimostra che la Juventus non è ancora convinta ma è sulla strada giusta. Non tutte le squadre hanno la qualità dell’Inter nell’uscire in questo modo dall’aggressione alta. In alcuni momenti non c’era la convinzione e l’abilità di tutti, come nel gol: lì c’è stato un errore troppo grande! Poi guardate il movimento di Lautaro Martinez, non c’è niente da fare. Gli attaccanti veri fanno questi movimenti. È lui che decide il movimento, anche senza palla. Il difensore non può farci niente e quindi non è colpa di Federico Gatti in marcatura. E Lautaro Martinez è un fenomeno, su questo è troppo forte e furbo. Troppo attaccante!». Questo il pensiero di Cosmi sull’approccio iniziale.

La chiosa di Cosmi su Juventus-Inter 1-1

CHIUSURA NOIOSA – Cosmi smonta anche le chiacchiere pre-partita di Juventus-Inter dando un valore al pareggio di Torino: «Micidiale l’Inter nel riportare in parità il risultato, che credo abbia determinato tutto il secondo tempo un po’ noioso. Anzi, senza “un po'” eh. La Juventus doveva non temporeggiare ma trovare una situazione come l’ha trovata nel gol dell’1-0, invece l’Inter poteva fare più la partita. Prima di ogni big match sento che nessuno firmerebbe per il pareggio, invece sono sicuro che all’Inter ieri sia andata bene pareggiare. L’Inter sa di essere più forte ed è ancora prima in classifica, non si è tagliata le vene per il pareggio e per aver perso una grande occasione… Se lo era, non ha fatto il massimo per cercare di vincerla. È stata in partita in maniera logica. Tutto ha un senso. E la razionalità ti porta a leggere certe partite. Prima della partita poteva andare male a tutti e due, invece dopo il pareggio va bene a tutte e due. A mio giudizio, le assenza della Juventus erano più pesanti di quelle dell’Inter, perché già la rosa non è chissà che in confronto…».