Cordoba: “Inter, volevo fare la storia! È stato un bellissimo sogno”

Iván Ramiro Cordoba, ex calciatore dell’Inter, ha ripercorso le fasi più importanti della sua carriera nel corso di una lunga intervista, ai microfoni di “Inter TV”. Qui le parti principali

IDOLO – Iván Cordoba ha attraversato un decennio chiave della storia nerazzurra. Arrivato in Italia nel 2000, ha vissuto parecchi alti e bassi. Nel 2010, però, ha avuto l’opportunità di entrare definitivamente nella storia di questo club: «Quando l’Inter è venuta a vedermi, e giocavo in Argentina al San Lorenzo, ho fatto due gol. Lo ricordo benissimo e credo sia stato destino. Era novembre e in quegli stessi giorni avevo saputo che la mia compagna era incinta. Avevo realizzato due sogni. Quando cominciai ad informarmi sulla squadra, già mi vedevo con loro. Nell’ultima partita col San Lorenzo, passando vicino alle tribune, i tifosi mi pregavano di non andare via. E io non sapevo cosa dire. E’ stato un bel momento. L’Inter però mi ha dato tanto. Sarò sempre grato per le opportunità che ho avuto. Far parte di un club come l’inter è una cosa speciale. Non volevo essere un giocatore qualsiasi. Volevo lasciare il segno nell’Inter, per i miei compagni connazionali che magari sarebbero arrivati dopo. Volevo dimostrare che un colombiano non ha solo talento, ma può essere anche un gran professionista per un progetto sportivo. Poco a poco, anche nei momenti difficili, sono diventato forte. Anche quando perdi, lavori e ti metti in discussioni, devi credere ai tuoi obiettivi e morirai con loro. È quello che ho fatto io. Volevo fare qualcosa di importante anche per il mio paese. Ricordo tutto come se fosse un sogno.»