Inter, l’attacco ha feeling particolare col Cagliari: chi farà riposare Conte?

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter-Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Gli attaccanti dell’Inter vantano un feeling molto particolare contro il Cagliari. Antonio Conte deve fare una scelta, magari tenendo anche conto della cabala

MIRINO – Dopo l’eliminazione bruciante in Champions League, l’Inter di Antonio Conte è chiamata al riscatto nel match di domenica, contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Al cospetto dei sardi, i nerazzurri dovranno ripartire dalle loro certezze. Il reparto offensivo, nello specifico, vanta numeri davvero notevoli contro i rossoblu. Lautaro Martinez, che non segna da tre partite e dovrebbe riposare, ha rifilato 4 reti al Cagliari da quando è in Italia: recordo personale. Stesso discorso per Alexis Sanchez, che vanta 3 reti e due assist contro i rossoblu. Per quanto riguarda Romelu Lukaku, al centro delle polemiche in questi giorni, è il rendimento in trasferta a far impressione: 18 gol in 23 gare; 8 su 7 presenze dal primo minuto. Proprio col Cagliari, un anno fa, arrivò il primo gol in trasferta con la maglia dell’Inter. Che sia di buon auspicio per ripartire alla grande?