Coppa Italia, batosta Verona! Poker del Bari (con un ex Inter) ed eliminazione

Brutto colpo per il Verona, subito eliminato dalla Coppa Italia. Una vera e propria batosta quella subita dal club allenato da Gabriele Cioffi, che cade tra le mura di casa per ben 1-4 contro il Bari nel quale milita anche l’ex Inter Ruben Botta, oggi in campo da titolare.

A CONTRO B – Altra eliminazione in Coppa Italia da parte di un club di Serie B ai danni di un club di Serie A. È il caso del Bari, che ha la meglio per ben 1-4 al Bentegodi contro il Verona del nuovo allenatore Gabriele Cioffi. Sembra mettersi subito bene per i gialloblu la partita, quando dopo 16 minuti Kevin Lasagna segna il gol del vantaggio. Poi, il tracollo. Nel primo tempo arriva prima il pareggio dei pugliesi firmato da Folorunsho, poi a pochi istanti dall’intervallo il vantaggio di Cheddira. Nella ripresa è sempre Cheddira a dimostrarsi letale, trovando l’1-3 su rigore e infine l’1-4 che gli consegna la tripletta personale. Ma soprattutto consegna al Bari il passaggio al prossimo turno della competizione e sancisce l’eliminazione del Verona.