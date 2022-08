Coppa Italia, Venezia eliminato: l’Ascoli passa dopo un’altalena di emozioni

Brutto colpo per il Venezia appena retrocesso, che inaugura la sua stagione con l’eliminazione dalla Coppa Italia. Decisiva la sconfitta per 2-3 nella sfida appena disputata contro l’Ascoli.

ELIMINATI – Dopo la retrocessione dello scorso anno dalla Serie A alla Serie B, non inizia nel migliore dei modi la stagione del Venezia. La squadra allenata dal nuovo tecnico Ivan Javorcic, ha infatti rimediato una bruciante sconfitta tra le mura di casa contro l’Ascoli, venendo così eliminata dal primo turno della Coppa Italia. 2-3 il risultato finale, in un’altalena di emozioni. Prima ci pensano Saric e Falzerano a portare avanti per 0-2 gli ospiti e quando tutto sembra ormai concluso, in due minuti – 88′ e 89′ – i padroni di casa pareggiano 2-2 grazie alla doppietta lampo di Mikaelsson. Supplementari? Niente affatto. Al 92′, infatti, altro ribaltone con l’Ascoli che si riporta in vantaggio grazie all’autorete di Badouin e passa al prossimo turno della competizione.