Pinamonti verso Sassuolo, situazione Raspadori in divenire: i tempi – Sky

La situazione di Andrea Pinamonti è inevitabilmente legata a quella di Giacomo Rasapdori. L’attaccante dell’Inter è infatti destinato al Sassuolo, nel caso i neroverdi cedano il proprio attaccante al Napoli. Secondo Sky Sport, sono intensi i contatti per chiudere l’operazione in tempi brevi.

INTRECCIO DI MERCATO – Giacomo Raspadori al Napoli porterebbe il Sassuolo a fiondarsi su Andrea Pinamonti per sostituirlo. Le tempistiche potrebbero essere più brevi del previsto. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, i partenopei hanno intenzione di chiudere la trattativa già nella giornata di domani per permettere al nazionale italiano di sottoporsi alle visite mediche martedì. A quel punto i neroverdi busserebbero alla porta dell’Inter, che resta in attesa di ufficializzare la cessione di Pinamonti e monetizzare.