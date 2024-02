Condò scettico: «Taremi out? Voglio crederci! Non farlo giocare…»

Taremi non scende in campo questa sera nella sfida degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Arsenal. Ufficialmente l’attaccante, promesso sposo dell’Inter, è fuori per infortunio ma Paolo Condò non ne è del tutto convinto. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

RIPICCA? – Mehdi Taremi, non è un mistero, a giugno arriverà all’Inter da parametro zero. Le visite mediche erano state fissate, ma il club nerazzurro ha deciso poi di rinviarle per non compromettere i suoi ultimi mesi al Porto. L’attaccante iraniano non prenderà parte alla partita con l’Arsenal in Champions League, ufficialmente per un infortunio. Paolo Condò vuole sperare sia vero: «È un segreto di Pulcinella che sia promesso sposo dell’Inter, ora dicono che non può giocare. Ma voglio credere a Conceicao e al fatto che non possa giocare perché sarebbe veramente un atto di autolesionismo non far giocare Taremi».