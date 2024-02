Conceicao: «Taremi professionista. Spero passi l’Inter di Inzaghi»

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato su Sky Sport dello scontro tra Inter e Atletico Madrid, ma anche della posizione di Mehdi Taremi in questo momento.

POSIZIONE – Sergio Conceicao rassicura su Mehdi Taremi: «Ha avuto un problema muscolare, niente di più. Ho avuto già giocatori con il contratto in scadenza a fine anno, hanno giocato sempre con me. Basta che lavorano bene. Se fanno parte della squadra migliore che considero sono parte del gruppo fino a giugno. Il giocatore è disponibile fino a giugno e conterà sempre per me. Tra l’altro Taremi è un giocatore fantastico e un professionista di altissimo livello».

OTTAVI DI FINALE – Conceicao si esprime anche sui due ex compagni protagonisti in Inter–Atletico Madrid: «Sono due belle squadre. L’Inter sta facendo molto bene con Inzaghi. Simeone è una vita all’Atletico Madrid, spero sia una bella gara. Se deve vincere qualcuno spero sia l’Inter. Non è che sono stato un grandissimo giocatore come alla Lazio, ho avuto diversi infortuni e mi dispiace questo. Mi hanno trattato però molto bene e spero che l’Inter faccia bene in questa prova».