Paventi: «Inter-Atletico Madrid partita complicata. Pochi dubbi»

Andrea Paventi fa un riassunto su Sky Sport degli attimi precedenti al calcio d’inizio di Inter-Atletico Madrid. Partito ufficialmente il countdown per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

LE ULTIME – Andrea Paventi dà le ultime da San Siro: «Sarà una partita difficile tra due squadre che giocano in modo speculare. Non ci sono grandi dubbi sull’Inter e la formazione. Sembra scontato per l’Atletico Madrid che giochino Gimenez, Hermoso, Witsel. In mezzo al campo ci saranno Koke e De Paul, davanti Griezmann e Llorente che possono far male. Per l’Inter tornano Darmian e Dimarco, davanti a Sommer guiderà de Vrij la difesa. I nerazzurri vincono sempre nel 2024 e vogliono rendere la vita difficile all’Atletico Madrid. Sarà comunque una gara complicata, servirà l’Inter migliore per dare una risposta al pubblico delle grandi occasioni»