FOTO – Morata incita i suoi per l’Inter: «Manca partita in casa»

Alvaro Morata ha recuperato in extremis dal suo infortunio, rimediato contro il Siviglia. Forse un po’ di pretattica, servita a poco vista la sconfitta contro l’Inter. Il giocatore dell’Atletico Madrid carica i suoi su Instagram.

CARICA – La qualificazione per l’Inter di Simone Inzaghi non è ancora in tasca. I quarti di finale sono più vicini con l’1-0 raggiunto contro l’Atletico Madrid a San Siro, ma niente è deciso. C’è la partita del Civitas Metropolitano tra qualche settimana, lì si saprà chi sarà la squadra vincente dal doppio scontro. Alvaro Morata, dopo aver fatto grandissima pretattica con il suo infortunio, manda un messaggio su Instagram a questo proposito.

Il calciatore ha scritto: «Manca ancora la partita in casa. Insieme siamo più forti. Grazie per il vostro appoggio e per il vostro sforzo in tutti i viaggi».