Commisso: «Fiorentina rispetta le regole, Inter no. Giocatori vanno pagati»

Commisso ha parlato della situazione finanziaria della sua Fiorentina e del calcio italiano, con riferimento particolare all’Inter. Il presidente viola è intervenuto a 90° Minuto.

REGOLE – Queste le parole di Rocco Commisso: «Interessato all’Inter? Ho avuto l’opportunità di comprare il Milan, ma poi è arrivato Mister Lee che ha fatto una stupidaggine e ha buttato 400 milioni in un anno e mezzo. Le regole del calcio devono essere tutte trasparenti. Non è possibile che la Fiorentina ogni 6 mesi porti soldi qui in Italia per essere a posto con l’indice di liquidità, mentre altre squadre come Juventus e Inter non sono OK con l’indice e i giocatori non sono pagati. C’è un senso di falsità come quando l’arbitraggio non è buono. L’ho detto alle istituzioni. Dobbiamo sapere chi è in regola e chi no. Se no perché io devo metterci i soldi? I giocatori devono essere tutti pagati. Da quello che ho letto sui giornali, so che le regole non sono state rispettate. Se le squadre non sono in regola con l’indice di liquidità, o sono penalizzate con i punti o non possono fare il mercato. Questo non è successo quest’anno. La Fiorentina ha sempre pagato tutto, ogni nostro giocatore è pagato in tempo. La Fiorentina è l’unica delle grandi squadre che non ha debiti. Sono molto orgoglioso di dirlo. La Fiorentina è sana e voglio che le altre facciano come facciamo noi. La Juventus ha 200 milioni di perdite, l’Inter 150 se non sbaglio. Serve un campionato con trasparenza e in cui tutti sono trattati allo stesso modo».