Colonnese: «Inter in ritardo. Contro il Napoli vincere assolutamente se…»

Colonnese parla del rientro in Serie A e dello scontro diretto tra Inter e Napoli che aprirà il campionato. Di seguito il commento in merito dell’ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio.

RECUPERARE – Francesco Colonnese esprime il proprio parere sullo scontro diretto tra Inter e Napoli. Sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore afferma: «C’è grande curiosità da parte di tutti sul rientro in Serie A. Nessuno può dire come arriveranno le squadre. Non c’è mai stata una pausa così lunga e hanno fatto nuove preparazioni. Il Napoli occupa meritatamente il primo posto, invece l’Inter è in ritardo. Ha fatto una stagione non eccezionale fino a oggi e, adesso, deve cercare di recuperare. Nello scontro diretto del 4 gennaio, i nerazzurri sono quelli che hanno più da perdere. Tra gli obiettivi di inizio anno c’era lo scudetto e, se vuoi cercare di rientrare in corsa, devi assolutamente vincere questa partita». Così Colonnese conclude il suo intervento su Inter-Napoli (vedi articolo) nella trasmissione radiofonica.