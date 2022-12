Ravezzani: «Zhang ride e canta ma non risolve. L’Inter rischia taglio costi»

Ravezzani traccia il bilancio del 2022 delle squadre di Serie A. Nella corso della valutazione, il giornalista si sofferma sulla situazione societaria e finanziaria dell’Inter. Questo il suo giudizio sul presidente Zhang, espresso nel video pubblicato sul canale Youtube di Qui Stadio a Voi Studio.

CONTRADDIZIONI – Tracciando il bilancio del 2022 dei club di Serie A, Fabio Ravezzani si sofferma sulla società dell’Inter. Di seguito il pensiero del giornalista, espresso nel video pubblicato sul canale Youtube di Qui Stadio a Voi Studio: «Steven Zhang (vedi articolo) vuole rimanere saldamente in sella a un cavallo imbizzarrito. Un cavallo che si chiama bilancio, si chiama prestiti e si chiama interessi da restituire. Tra un anno e mezzo l’Inter dovrà restituire la somma dei 270 milioni di prestito ricevuto, più gli interessi che saranno circa 80 milioni di euro. L’Inter continua a vivere una realtà abbastanza contraddittoria. Ha un giovane presidente che ride e canta ma che non riesce a risolvere il problema del finanziamento del proprio club. Speriamo non lo voglia risolvere tagliando pesantemente i costi. Cosa che, in qualche modo, è riuscito quasi a evitare di fare finora. Ci sono stati dei sacrifici ma non drammatici. La sensazione, però, è che se non arriva del denaro fresco si dovrà, poi, operare sul mercato. Ma questo è un problema del 2023. L’Inter chiude un 2022 più che positivo». Così Ravezzani sul presidente dell’Inter, Zhang.