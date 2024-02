Cilli: «Folorunsho tra i più sottovalutati in A. Inzaghi 1º a credere in lui»

Luca Cilli ha parlato di Michael Folorunsho, centrocampista del Verona autore di uno splendido gol ieri contro la Juventus e allenato nella Primavera della Lazio dall’attuale tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.

FOLORUNSHO – Queste le parole di Luca Cilli su Twitter. “Piccolo thread su uno dei giocatori più sottovalutati in Serie A e che finalmente sta avendo la visibilità che merita per quanto fatto nel suo percorso: Michael Folorunsho, centrocampista – anzi, “tutto” campista – del Verona“.

INZAGHI – Cilli ha aggiunto. “Il primo a credere in lui è stato Simone Inzaghi, ora allenatore Inter ma mister di Folorunsho nella Primavera Lazio. Nel centrocampo a 3 giocava da mezzala in un reparto completato solitamente da Murgia e Cardoselli. Divenne insostituibile per forza e inserimenti“.

TAPPA – Poi Cilli ha spiegato. “La Lazio però decise di non puntare su di lui. La chance per giocare fra i “pro” arriva dalla Virtus Francavilla, in C. Resta due anni, dal ‘17 al ‘19. Tappa importante perché affina la sua duttilità: gioca mezzala in un centrocampo a 5 o play dietro le due punte. E segna anche“.

PRESTITI – Quindi ancora Cilli. “Il Napoli, che nel frattempo con De Laurentiis aveva acquistato il Bari, lo prende a titolo definitivo su input dell’allora DS Giuntoli che proprio in provincia ha costruito parte della sua ascesa. Ci aveva visto giusto anche questa volta. Iniziano i prestiti“.

Fonte: Twitter Luca Cilli