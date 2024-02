Inter-Atletico Madrid, Inzaghi toglie pressione ai suoi: pronta una mossa – Sky

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Atletico Madrid, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha in mente una mossa per togliere pressione alla squadra

DECISIONE – L’Inter, martedì sera, sfiderà l’Atletico Madrid per la prima sfida del doppio-confronto valido per gli ottavi di finale di Champions League. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, rende noto il programma della vigilia dei nerazzurri con Inzaghi che ha in mente una mossa per togliere ‘pressione’ ai suoi: «Il programma di domani prevede l’allenamento dell’Inter in tarda mattinata. Ma dopo il lavoro sul campo i giocatori dovrebbero tornare a casa, quindi niente ritiro alla vigilia di una partita così importante. Altro tocco di Inzaghi nel togliere sempre la pressione e far sì che questa gara sia presa nella giusta maniera, importantissima ma senza caricare troppo la tensione. Questo è stato forse il suo segreto in queste sue stagioni all’Inter, soprattutto quest’anno».