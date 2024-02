Bergomi: «Nel gruppo Inter importante uno! È un ex calciatore»

Bergomi ha parlato dell’importanza di un membro dello staff, si tratta di un ex giocatore. Ne ha parlato in un suo intervento in collegamento su Sky Sport.

MEMBRO DELLO STAFF – Beppe Bergomi ha parlato così dell’importanza dell’ex calciatore dell’Inter: «Io vorrei sottolineare il ruolo di Riccardo Ferri all’interno di questo gruppo. Lo fa con un’eleganza particolare, questo è molto importante per l’Inter. Tutti gli vogliono bene, si fa rispettare e ha sempre una parola giusta per tutti. Il comportamento per la squadra è da vero Campione nel ruolo che ricopre, avere dei punti di riferimento come Ferri all’interno di un gruppo del genere è importante».