Ceccarini: «Skriniar, PSG attendista. Inter resiste anche contro se stessa»

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, in collegamento su Tmw Radio, ha parlato dell’affare Skriniar. Stallo tra Inter e PSG con i francesi che stanno utilizzando una politica attendista

ATTENDISTA − Ceccarini ragiona sulla trattativa tra Inter e PSG per Skriniar: «Il PSG aveva fatto capire di voler rilanciare per Milan Skriniar e invece non ha rilanciato. L’Inter sta resistendo anche contro se stessa anche perché sa che la cessione sarà un bene per prendere Gleison Bremer, risanare il bilancio e sbloccare il mercato. Se il PSG dovesse arrivare a 65 milioni più bonus, allora l’Inter potrebbe aprirsi un po’. Ci sta che il PSG possa avere questa tattica attendista per far si che l’Inter accetti 60 milioni».