Adriano: «Nel 2010 volevo tornare all’Inter, che affetto! Ronaldo chiamò…»

L’ex bomber brasiliano Adriano, con un grande passato all’Inter, ha parlato al podcast PodPah di qualche aneddoto relativo alla sua carriera. Adriano ha ricordato il 2010, anno in cui non riuscì più a tornare in nerazzurro. Queste le sue parole riprese da Itatiaia

RICORDO − Adriano si è concentrato sugli ultimi anni della sua carriera: «Non avrei dovuto lasciare il Brasile e tornare in Italia nel 2010. Volevo dare una risposta per come avevo lasciato l’Inter. Gli italiani mi adoravano, avevano molta passione nei miei confronti, io li tengo sempre nel mio cuore e nella mia testa. Volevo tornare all’Inter per ripagare quell’affetto. Ma purtroppo non faceva più per me, la mia mente era in Brasile. Penso che avrei dovuto allungare il mio contratto al Flamengo. Quando andai alla Roma, mi chiamò Ronaldo quasi un anno dopo e mi disse che voleva portarmi al Corinthians. Purtroppo, lì mi infortunai al primo allenamento».