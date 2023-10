Cassano sbotta: «Gol Pulisic? Scandaloso, al Var cattiva fede!»

Cassano contro il Var dopo il clamoroso gol assegnato a Pulisic, nonostante l’evidente fallo di braccio. L’ex giocatore rossonero attacca

RETROPENSIERO − Antonio Cassano, alla Bobo TV, sbotta sul caso Pulisic in Genoa-Milan: «Scandaloso quanto accaduto in Genoa-Milan per la me***ta che hanno fatto in cattiva fede. Lì è scandaloso per il VAR che hai a disposizione ma a questo punto fa schifo perché non c’è gente per bene. Se il fallo di mano scappa all’arbitro, allora il VAR deve intervenire. Qualcuno doveva dirlo! Rocchi deve andare via! Sappiamo come funziona: con determinate squadre c’è sempre un problema».