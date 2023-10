Inter, resoconto dei prestiti: solo 3 gol, uno ancora inutilizzato

Molti giocatori di proprietà dell’Inter stanno vivendo un’esperienza in prestito in altre realtà. Le statistiche sono tuttavia piuttosto deludenti in questo avvio di stagione.

RESOCONTO PRESTITI – Analizzando le prestazioni dei giocatori dell’Inter in prestito, non c’è molto da sorridere in Viale della Liberazione dopo un mese e mezzo di stagione. Specialmente se si guarda ai freddi numeri. Che dicono che sono appena 3 i gol messi a segno dai giocatori di proprietà Inter. Uno a testa per Martin Satriano del Brest e Eddie Salcedo dell’Eldense. E uno anche per Francesco Pio Esposito (Spezia), il primo da professionista. Se si guarda invece all’impiego in campo, ci sono già più motivi per essere soddisfatti. Specialmente all’estero, dove Zinho Vanheusden diventa addirittura capitano dello Standard Liegi. E Mattia Zanotti è il terzino destro titolare del San Gallo (già 10 presenze all’attivo). Meno felice invece la situazione di Filip Stankovic, penultimo in Serie B con la Sampdoria dopo una serie di alti e bassi tra i pali doriani (già 12 gol al passivo). Mentre è inversamente deludente l’esperienza a Marsiglia di Joaquin Correa. Il Tucu non solo non è ancora entrato nei tabellini di Ligue 1, ma sta già raccogliendo dissenso sugli spalti dello Stadio Vélodrome. Tuttavia il bilancio peggiore rimane quello di Gabriel Brazao: il portiere brasiliano non ha ancora disputato un singolo minuto con la maglia della Ternana. Di seguito, tutte le statistiche dei giocatori dell’Inter in prestito, aggiornate al 9 ottobre 2023.

Prestiti Inter: il resoconto dopo un mese e mezzo

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari | 8 presenze, 389 minuti totali (49’/partita), 2 ammonizioni

VALENTIN CARBONI (C) – Monza | 3 presenze, 25 minuti totali (8’/partita)

FRANCO CARBONI (D) – Monza | 1 presenza, 32 minuti totali

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria | 8 presenze, 720 minuti totali (90’/partita), 12 gol subiti

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria | 5 presenze, 287 minuti totali (57’/partita), 1 assist, 1 ammonizione

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia | 8 presenze, 258 minuti totali (32’/partita), 1 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza | 8 presenze, 364 minuti totali (46’/partita)

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana | 0 presenze

IONUT RADU (P) – Bournemouth | 2 presenze, 180 minuti totali (90’/partita), 2 gol subiti

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia | 6 presenze, 293 minuti totali (49’/partita), 2 ammonizioni

MARTIN SATRIANO (A) – Brest | 8 presenze, 415 minuti totali (52’/partita), 1 gol, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi | 10 presenze, 800 minuti totali (80’/partita), 2 ammonizioni

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo | 10 presenze, 887 minuti totali (88’/partita), 3 ammonizioni, 1 espulsione

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948 | 7 presenze, 202 minuti totali (29’/partita)

EDDIE SALCEDO (A) – Eldense | 5 presenze, 158 minuti totali (32’/partita), 1 gol, 1 assist, 1 ammonizione