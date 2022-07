F. Carboni: «Cagliari club importante. Contento di giocare con i grandi»

Franco Carboni si è trasferito in prestito dall’Inter al Cagliari in Serie B. Ottima opportunità per il laterale argentino che avrà la possibilità di giocare in Prima squadra

CONTENTO − Dopo le parole a Inter-News (vedi articolo), Franco Carboni si è espresso anche ai microfoni ufficiali del Cagliari: «Sono molto contento di essere qua in una società cosi importante. Sono contento di giocare con i grandi, quello che volevo. In ogni allenamento e in ogni partita darà il tutto di me. Sono un terzino, mi piace spingere molto e giocare per tutta la fascia sinistra. Sono offensivo ma mi piace difensore. Ho conosciuto il mister, mi sembrano tutti bravi e sono contento di lavorare con loro. La Serie B è un campionato difficile più quest’anno con tante squadre importanti. Dobbiamo lavorare partita dopo partita e dare il massimo per i nostri tifosi».