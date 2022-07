Dybala-Inter, Sanchez blocca ma Vidal aiuta! Due rivali più lontane − SM

Dybala all’Inter manca ancora qualcosina: ossia l’addio di Sanchez. Per poter incasellare la Joya, i nerazzurri dovranno prima cedere il cileno. Il risparmio su Vidal può aiutare. Intanto, due rivali sono più fredde

FUTURO JOYA − Claudio Raimondi, su Sportmediaset, fa il punto sulla situazione di Dybala: «Paulo Dybala si trova al momento a casa sua a Torino e si sta allenando con un preparatore personale in vista di una futura e celere sistemazione. Sulla Joya, c’è sempre l’Inter. I nerazzurri però non potranno chiudere il suo trasferimento se prima non esce Alexis Sanchez. Il cileno dovrebbe lasciare l’Inter attraverso una buonuscita di circa 4,5 milioni di euro. L’Inter, infatti, grazie ai 500 mila euro risparmiati da Arturo Vidal potrà alzare la proposta di risoluzione a El Nino Maravilla. Nel frattempo Dybala però si sta spazientendo ma l’Inter rimane in pole. Infatti, la Roma sta virando su Zaha del Crystal Palace; mentre il Napoli ha fatto solo timidi sondaggi».