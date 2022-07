Lugano-Inter, Inzaghi rivede la premiata coppia. Prima staffetta in porta

Si avvicina la prima amichevole per l’Inter. Lugano-Inter è in programma alle 18.30 a Cornaredo. Inzaghi pronto a rivedere la premiata coppia offensiva. Staffetta per la porta

ULTIME − Romelu Lukaku insieme a Lautaro Martinez. In Lugano-Inter, Inzaghi metterà dentro l’arsenale pesante per testare sin da subito il nuovo attacco stagionale. Secondo Marco Barzaghi di Sport Mediaset, pronta anche la prima staffetta della stagione tra Samir Handanovic e André Onana. Dovrebbe partire dal primo minuto il capitano sloveno per poi lasciare spazio a gara in corso al nuovo estremo difensore camerunese. In Lugano-Inter vedranno anche altri nuovi acquisti come Kristjan Asllani, Raoul Bellanova e soprattutto Henrikh Mkhitaryan.