Capuano: «Domani le altre tiferanno l’Inter. Sozza? Nel 2013 Marotta…»

Inter-Napoli già regala polemiche con la designazione dell’arbitro Sozza. Capuano ripercorre una polemica di Marotta nel 2013. Poi fa una previsione sul tifo

TIFI E POLEMICHE − Giovanni Capuano, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, si è espresso così sullo scontro diretto di San Siro: «Domani le altre tiferanno Inter. Chi vuole avere una chance in più per lo scudetto è legata all’idea che il Napoli si fermi. Se il Napoli uscisse con un pareggio sarebbe già un grande passo, uscirebbe più forte. Sozza? Hanno tirato fuori una frase di Marotta del 2013 quando criticò la designazione di un arbitro di Torre Annunziata, sbagliava lui all’epoca. Per testimonianza diretta queste discussioni geografiche con Rocchi non esistono più, non ci saranno più preclusioni territoriali».